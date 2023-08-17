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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرص النجاح صفر.. مسئول أمريكي يحطم آمال أوكرانيا في الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو هوش، اليوم الخميس، إن فشل الهجوم المضاد يشير إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على مقاومة الجيش الروسي.

وكشف هوش: "الهجوم المضاد كان محكوما عليه بالفشل منذ البداية. قارن فقط حجم جيوشهم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم روسيا بحفر الخنادق وإعداد خط دفاع لمدة ستة أشهر".

وأضاف: “روسيا كانت مستعدة لهجمات القوات الأوكرانية”.

وأوضح هوش، أنه “لم يكن لدى الأخير الأسلحة اللازمة للتقدم المخطط له، مما قلل من فرص النجاح إلى الصفر”.

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وأضاف: "لا أعتقد أن أحدًا أعد الأوكرانيين بشكل صحيح. توقع الجميع أن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر إلى مواجهة الجيش الروسي لأسبوعين فقط".

الجيش الروسى الهجوم المضاد الخارجية الأمريكية

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