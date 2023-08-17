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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. سنة عجيبة عن النبي يغفلها الجميع و20 كلمة لا ترد في أول ليلة جمعة بصفر

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء أول ليلة جمعة من صفر.. 20 كلمة لا ترد في يوم الإجابة

 

لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم.. أحداث وقعت فيه

 

برنامج خاص لتأهيل أئمتهم .. شيخ الأزهر يستقبل وزير التربية والتعليم الصومالي

 

أسهل طريقة للتقرب إلى الله.. داوم عليها

 

هل يجوز الدعاء فقط في السجود بدون تسبيح.. اعرف رأي الفقهاء

 

سنة عجيبة عن النبي يغفلها الجميع.. داوم عليها تنجو من الضيق والغرور

 

دعاء أول يوم من شهر صفر.. ردده يريح قلبك ويشرح صدرك

 

قراءة هذه السورة بنية فك الكرب مفيدة جدا احرص عليها

 

أول جمعة من صفر .. أبو فيوض قارئاً من الجامع الأزهر غدًا

النشرة الدينية أول ليلة جمعة من صفر لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم شيخ الأزهر دعاء أول يوم من شهر صفر

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