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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك صداع متكرر.. نام بالطريقة دي

صدى البلد

يرتبط النوم بمختلف أنواع الصداع خاصة النصفي وقد يؤدي عدم النوم جيدًا في الليل إلى الإصابة بالصداع النصفي.

ووفقا لما جاء في مايو كلينك نعرض إليك بعض النصائح للتشجيع على النوم السليم.

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تحديد ساعات نوم منتظمة واستيقظ من النوم واذهب إلى السرير في الوقت نفسه كل يوم حتى في العطلات الأسبوعية. وإذا كنت تأخذ قيلولة نهارًا، فاحرص على أن تكون قصيرة فزيادة مدة القيلولة عن 20 أو 30 دقيقة قد تؤثر على النوم ليلاً.

الاسترخاء في نهاية اليوم ويمكن لأي شيء يساعد على الاسترخاء أن يحسِّن جودة النوم؛ مثل الاستماع إلى الموسيقى أو أخذ حمام دافئ أو قراءة أحد الكتب المفضلة لديك.

لكن انتبه لما تتناوله من طعام وشراب قبل الخلود إلى النوم ،يمكن كذلك أن تؤثر التمارين الرياضية الشديدة والأطعمة الدسمة والكافيين والنيكوتين والكحول على نومك.

التخلص من المشتتات واجعل غرفة نومك فقط للنوم والأوقات الحميمية، فلا تشاهد التليفزيون أو تصحب ما يتعلق بالعمل معك إلى الفراش. 

أغلق باب غرفة النوم واستخدم مروحة لحجب الأصوات المشتتة.

لا تحاول إجبار نفسك على النوم، كلما كانت محاولة النوم أصعب، زاد شعورك باليقظة. 

فإذا تعذر النوم، يمكنك القراءة أو ممارسة نشاط هادئ آخر إلى أن يأتيك النعاس.

مراجعة الأدوية التي تتناولها، يمكن للأدوية التي تحتوي على الكافيين أو غيره من المنبهات -ومنها بعض أدوية علاج الصداع النصفي- أن تؤثر على النوم.
 

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