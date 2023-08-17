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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تخصيص 50% من مبادرة زكاة التمور لمكافحة سوسة النخيل

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عدد من التوجيهات جاء أهمها :

▪️استمرار تنفيذ مبادرة" اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة " لجمع زكاة التمور وتخصيص  ٥٠ ٪ من عائدها لاطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل بكافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للانفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.

محافظ الوادي الجديد يقرر تخصيص مجمعات لبيع التمور بالخارجة

▪️تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار بكافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بالأماكن التالية ( الموقف القديم بحى المروة بجوار مصنع البلح- أمام الكمين القديم و أمام السكة الحديد بمنطقة البرامودى - حى السبط بجوار محطة الوطنية)

▪️إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

▪️طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها من أبناء المركز.

اجتماع مجلس الإحتياجات الخاصة اللواء دكتور محمد الزملوط المحافظ الوادى الجديد الوحدات المحلية سكرتير عام المحافظة مكافحه سوسة النخيل

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محافظ الوادي الجديد يقرر تخصيص مجمعات لبيع التمور بالخارجة

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