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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يقرر تخصيص مجمعات لبيع التمور بالخارجة

صدى البلد

قرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخصيص مجمعات لبيع التمور بمدينة الخارجة بديلًا عن شوادر البيع العشوائية؛ وذلك لتنظيم عملية البيع والشراء وتوحيد الأسعار في كافة المناطق طبقًا للعرض والطلب وذلك بأماكن الموقف القديم بحى المروة وأمام السكة الحديد بمنطقة البرامودى وبحى السبط. 
جاء ذلك خلال رئاسة الزملوط، اليوم الخميس لاجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
ووجه المحافظ باستمرار تنفيذ مبادرة لجمع زكاة التمور وتخصيص 50 % من عائدها لاطلاق حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل في كافة مراكز المحافظة، ودعم قطاعي التعليم والصحة وتعزيز موارد مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء فرع آخر بمركز الداخلة، بالإضافة إلى دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي للانفاق على الحالات الأولى بالرعاية وسداد ديون الغارمات.
وقرر المحافظ إصدار تصاريح الخروج للحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية؛ تيسيرًا على المستثمرين وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، بالإضافة إلى طرح وحدات حفظ وتخزين التمور المُنشأَة بمركز باريس أمام الراغبين في تأجيرها.

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