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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تغييرات الجو .. كيف تحمى نفسك من التهاب المعدة الجرثومي

التهاب المعدة
التهاب المعدة

يعد التهاب المعدة الجرثومي من أصعب وأشد أنواع التهابات الجهاز الهضمي وتتطلب الكثير من العلاج وقد تهدد الحياة في بعض الأحيان 
ولأن الوقاية خير من العلاج يجب على الجميع معرفه كيفيه التهاب المعدة والامعاء الجرثومي

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 ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نعرض لكم طرق منع التهاب المعدة والأمعاء


أفضل طريقة للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي هي ممارسة النظافة الجيدة.

اغسل يديك جيدًا أثناء التعامل مع الطعام أو تحضيره.


لا تترك الطعام بالخارج لفترة طويلة عند تقديمه. تخلص منها إذا كان هناك أي احتمال أن يكون سيئًا.


إذا علمت بتفشي طعام أو شراب ملوث من خلال تقرير إخباري ، فتجنب استهلاك هذه العناصر.


قلل من الاتصال بالآخرين الذين تظهر عليهم أعراض مثل القيء أو الإسهال.


تجنب تناول الطعام غير المطبوخ جيدًا.


استخدم معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول
 
 

المعدة التهاب المعدة التهابات الجهاز الهضمي التهاب المعدة والأمعاء الجهاز الهضمي الوقاية خير من العلاج

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