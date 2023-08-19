الصحفيين تنظم ورشة عن الأخطاء الإملائية والتدقيق اللغوي

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب تنظيم الدورةَ التدريبية "الأخطاء الإملائية والأسلوبية الشائعة في العربية والتدقيق اللغوي بالكمبيوتر"، لإكساب الصحفي خبرات الكتابة الصحفية الإحترافية دون أخطاء، وامتلاك القدرة على تدقيق نصوصه لغويًا بنفسه.

وتجمع الدورة بين الجانب النظرى والعملي وتشمل المحاور التالية: التعريف بالأخطاء الإملائية الشائعة وكيفية تجنّبها ، واستخدام القواميس الإلكترونية لمعرفة معنى أى كلمة، ومواقع استخراج تصريفات الأفعال مع الضمائر والتحليل الصرفي للكلمات، والتحقّق من صحة الأحاديث للشريفة، ومعرفة التطوّر الدلالي للكلمات، وكشف الانتحال، وكتابة تمييز العدد. فهم تقنية الماكرو واستغلالها ليصنع مُدقّق لغوي خاص بك.



والتعريف بأشهر الأخطاء الأسلوبية الشائعة وكيفية تلافيها، واحتراف استخدام برنامج مايكروسوفت وورد في التدقيق اللغوي.

اختبار قياس المستوى

ويخضع المتدربون لاختبار قبلي لقياس مستواهم المبدئي، واختبار في نهاية الورشة لقياس أثر التعلّم، واختبار نهائي على Google forms يضم جميع جوانب المنهج، يُصحح أتوماتيكيًا وتظهر نتيجته فور الانتهاء منه.

كما أن الدورة بنظام الساعات المعتمدة، 15 ساعة تدريبية، المرة ساعتان ونصف، 3 أيام أسبوعيًا، لمدة أسبوعين، والرسوم المستحقة للدورة: 250 جنيه والحجز بأولوية السداد ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة، ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي حسام مصطفى إبراهيم.