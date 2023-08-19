4 من أسرة واحدة.. أهالى كفر شكر يشيعون جثامين ضحايا حادث طريق مطروح

شيع أهالي مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثامين 4 من أسرة واحدة ضحايا حادث تصادم بطريق العلمين / مطروح.

وخرجت الجنازة من ساحة مسجد محيي الدين بوسط المدينة وسط حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي المدينة الذين شاركوا في تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان.

وكان 4 من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم؛ إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية، أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي بدخول 4 جثث هامدة باسم جنا عمرو، وعادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة الأب، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة والدة الأب، وعادل عمرو عادل 3 سنوات، وجميعهم من مركز كفر شكر، إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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