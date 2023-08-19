جزار يتخلص من زوجته بسبب تناول المواد المخدرة بالقليوبية

أنهى جزار بالقليوبية حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض فى مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالقناطر الخيرية بسبب تناول المتهم المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة.

وتمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، أثناء محاولة التعدى على والدة زوجته بالضرب فى المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه اشاره من المستشفى بوصول " د ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعى فى الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.

وقالت والدة المجنى عليها، أن المتهم زوج نجلتها ويدعى " محمود م.ب" 30 سنة جزار ، وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.