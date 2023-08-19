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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادي الجديد: 4 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، إنه تم  إنهاء الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة  2022_2023م والتي انطلقت اليوم السبت 19 أغسطس، لافتاً إلى أنه تم تجهيز 4 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها بالإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط. 


وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن هناك  تواصل لحظي مع جميع الإدارات بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري.

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وشدد "وكيل التعليم" على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

 

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