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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جزار القليوبية ينهي حياة زوجته من أجل المخدرات| تفاصيل صادمة

الضحية
الضحية

لم تكن زوجة الجزار صاحبة الـ 25 عاما تتخيل أن وقوفها بجانب زوجها للمرور في محنته، سيؤدي إلى إنهاء حياتها على يديه بطريقة بشعة، بعد أن حاولت مرارا وتكرارا إثناءه عن الطريق الذي كان يسير فيه. 

 

كانت الزوجة الضحية تحاول جاهدة إثناء زوجها الذي يعمل جزارا بمحافظة القليوبية، عن شرب المخدرات التي أدمنها وأصبحت تتحكم في كل تصرفات، حتى جاء اليوم الذى زاد فيه الشجار بينهما وحاولت منعه من التعاطي، لتتفاجأ بتسديدة لطعنات في جسدها وتقطيع وجهها بسلاح أبيض، الأمر الذي أدى إلى وفاتها وإنهاء حياتها بطريقة مأساوية في الحال.  

دهب ضحية الخلافات الأسرية والمخدرات.. زوج ينهى حياة ربة منزل بالقليوبية

جزار يتخلص من زوجته بسبب تناول المواد المخدرة بالقليوبية

قرار عاجل من جهات التحقيق

أمرت جهات بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على تعاطى المواد المخدرة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "دهب ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.


وكشفت التحريات الى أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة قام بقتل المجنى عليها فى مشاجرة بينهما بسبب تعاطيه المواد المخدرة، حيث استهل سلاح أبيض وقام بطعنها عدة طعنات بالرقبة والبطن فلقيت مصرعها فى الحال.


وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى محمود. م. ب 30 سنة جزار وتم القبض عليه جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جزار القليبوية زوجة الزوجة القليوبية المخدرات تفاصيل صادمة

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