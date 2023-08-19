دهب ضحية الخلافات الأسرية والمخدرات.. زوج ينهى حياة ربة منزل بالقليوبية

أمرت جهات بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على تعاطى المواد المخدرة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة ، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "دهب ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.



وكشفت التحريات الى أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة قام بقتل المجنى عليها فى مشاجرة بينهما بسبب تعاطيه المواد المخدرة ، حيث استهل سلاح أبيض وقام بطعنها عدة طعنات بالرقبة والبطن فلقيت مصرعها فى الحال.



وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى محمود. م. ب 30 سنة جزار وتم القبض عليه جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.