عاجل
اخبار التعليم | تنسيق الجامعات 2023.. برامج الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.. كلية التكنولوجيا حلوان تعلن عن منح للطلاب حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار سياحة الخيول تجذب الزوار إلى شواطئ الغردقة.. تجربة فريدة تمزج بين البحر والصحراء دعاء الحر الشديد.. اللهم أجرنا من نار جهنم أخبار التوك شو| رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني..بكرى: مصر رقم 1 عالميا فى إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دهب ضحية الخلافات الأسرية والمخدرات.. زوج ينهى حياة ربة منزل بالقليوبية

المجنى عليها
المجنى عليها

أمرت جهات بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على تعاطى المواد المخدرة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة ، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

جزار يتخلص من زوجته بسبب تناول المواد المخدرة بالقليوبية

4 من أسرة واحدة.. أهالى كفر شكر يشيعون جثامين ضحايا حادث طريق مطروح

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "دهب ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات فى البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.


وكشفت التحريات الى أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة قام بقتل المجنى عليها فى مشاجرة بينهما بسبب تعاطيه المواد المخدرة ، حيث استهل سلاح أبيض وقام بطعنها عدة طعنات بالرقبة والبطن فلقيت مصرعها فى الحال.


وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى محمود. م. ب 30 سنة جزار وتم القبض عليه جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

FB_IMG_1692395473130
FB_IMG_1692395473130
القليوبية مشاجرة مة التحقيق القناطر الخيرية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

موضوعات متعلقة

جزار يتخلص من زوجته بسبب تناول المواد المخدرة بالقليوبية

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة بالقليوبية خلال إجازة المصيف

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بكفر مويس ببنها

التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية

ضبط 37 ألف عبوة سجائر ومعسل مجهولة المصدر فى حملات تموينية بالقليوبية

ترشيحاتنا

أمطار وسيول ورياح.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

محمود حميدة: كان عندي شرط واحد بس عشان أعمل فيلم مطرح مطروح.. فيديو

«حنكوراب».. جنة هادئة على شواطئ البحر الأحمر تستقطب عشاق الطبيعة والهدوء

دهب ضحية الخلافات الأسرية والمخدرات.. زوج ينهى حياة ربة منزل بالقليوبية

مخرجات الحوار الوطني .. كل ما تريد معرفته عن توصيات لجنة المحليات

حدث ليلاً| أسعار السجائر تنخفض اليوم.. تحذير عاجل من سيول تضرب هذه المناطق .. زلزال يضرب الذهب عالميًا.. مفاجأة مثيرة في تورط رجلي أعمال بتهريب آثار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

فيديو

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ