عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهمين بقتل الطفل زياد أشرف بالخانكة لسرقة هاتفه ومبلغ مالي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل الطفل "زياد أشرف"، لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.


استمعت هئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل الطفل "زياد أشرف"، والذى قتل على يد شخصين لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية. 
وسردت النيابة خلال المرافعة تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهمين، واستعرضت مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن المتهمين استغلال معرفة المجنى عليه بالمتهمين، وارتكبا جريمتهما، وسرقت هاتفه المحمول، وقتلاه دون رحمة، ولم يرحمها توسلاته لهما واستعطاف المجنى عليه لهما لعدم قتله، إلا أن شيطانهما سول لهما قتل المجنى عليه، ودفنه دون ادنى رحمة منهما. 


وكانت  المحكمة قد أجلت نظر قضية مقتل الطفل "زياد أشرف" وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى بدائرة مركز شرطة الخانكة فى القليوبية لجلسة اليوم من دور شهر يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.
 

وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمين "محمد. ع. ح"، و"محمد ا ش"، لمحكمة الجنايات لأنهما فى غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجنى عليه الطفل، "زياد أشرف سعيد على عطية"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته "هاتف محمول ومبلغ مالي".


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين خشيا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجنى عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثانى بإسقاطه أرضاً وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكاً يداه حال قيام المتهم الثانى بالإطباق على عنقه بيده مستمرا فى الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.


وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخريين تاليتى الوصف، قد تقدمتها إذ أنهما فى ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجنى عليه بطريق التحايل بأن قام المتهم الأول بالتربص مستغلاً حداثة سنه طالباً منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثانى بعدما اتفقا سوياً على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.
واستطرد، أن المتهم الأول قام بجذب هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثانى وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالى وقدره 150 جنيهاً كانت بحوزته بعدما هددا إياه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقه حتى الموت.

القليوبية محكمة جنايات بنها محكمة جنايات جنايات بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

القصة الكاملة لـ حبس أحمد دومة.. وقرار رئاسي بالعفو عنه

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية بسبب المواد المخدرة

دهب ضحية الخلافات الأسرية والمخدرات.. زوج ينهى حياة ربة منزل بالقليوبية

جزار يتخلص من زوجته بسبب تناول المواد المخدرة بالقليوبية

4 من أسرة واحدة.. أهالى كفر شكر يشيعون جثامين ضحايا حادث طريق مطروح

ترشيحاتنا

قبل إعلانها رسميا .. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بالمساجد

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. عبر هذا الرابط

روسيا ومصر تحتفلان بمرور 80 عاما على بداية العلاقات الثنائية بين البلدين

صعود قوي للدولار أمام الجميع.. الأخضر في طريقه للأسبوع الخامس من المكاسب

السيسي: الحكومة تنفذ إجراءات سريعة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

من أجل قوام مثالى.. نجوم يلجأون إلى عمليات تكميم المعدة.. أحدثهم وفاء مكى

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن تناول التفاح| لن تتوقع

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ