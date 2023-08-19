كيف ترتدى قناع الوجه بشكل صحيح .. اعرف الطريقة

يعد قناع الوجه من الأشياء التي تساعد في تقليل انتشار الفيروسات والأمراض المعدية، خاصة إذا تم ارتدائه بشكل صحيح.

ووفقا لما جاء في موقع froedtert نعرض لكم كيفية ارتداء الكمامة أو قناع الوجه بالطريقة الصحيحة.



نظف يديك وقبل ارتداء قناع الوجه ، اغسل يديك أو نظفهما بالمطهر.

امسك القناع من خيوط الأذن والجزء القماش من القناع هو الجزء الذي يتلامس مباشرة مع جزيئات الفيروس ، لذا يجب أن تمسك القناع من خيوط الأذن، ينطبق هذا أيضًا عند خلع قناعك.

غطي فمك وأنفك وذقنك بالقناع.. إن تغطية فمك بقناع الوجه فقط لا يحميك تمامًا من الانتشار أو الإصابة بـ COVID-19 ، لأن القطرات المصابة بالفيروس يمكن أن تستقر في فمك وأنفك.

وعند إزالة قناع الوجه ، كرر الخطوتين 1 و 2. ترتدي قناعك لحماية نفسك من الجراثيم الضارة. قد يؤدي عدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند إزالة قناع الوجه إلى التراجع عن كل الأعمال التي قام بها القناع من أجلك.

اطوِ الزوايا الخارجية معًا هذا يمنع أي جزيئات مصابة على الجزء الخارجي من قناعك من الانتشار في جميع أنحاء منزلك أو سيارتك أو في أي مكان تخلع فيه قناعك.

هناك اعتبارات إضافية يجب أن تكون على دراية بها عند ارتداء قناع يمكن التخلص منه بشكل صحيح ، ويسمى أيضًا القناع الطبي أو القناع الجراحي.

وتأكد من أن جانب القناع الذي يحتوي على السلك القابل للانحناء يمر فوق أنفك وليس ذقنك وقوالب على شكل أنفك لمنع تسرب الهواء من أعلى القناع.

عند تحديد أي جانب من جوانب القناع يواجه للخارج ، انظر إلى لون كلا الجانبين.

عادة ما يكون الجانب الأبيض هو داخل القناع ، ويجب أن يكون الوجه الملون متجهًا للخارج.