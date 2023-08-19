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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء سكان بجزيرة تينيريفي الإسبانية مع اتساع نطاق حرائق الغابات

إجلاء سكان في تينيريفي
إجلاء سكان في تينيريفي الإسبانية مع استعار حرائق الغابات

أجلت السلطات الإسبانية مزيدًا من السكان من منازلهم في جزيرة تينيريفي، صباح اليوم السبت، إذ ظلت حرائق الغابات المستعرة إلى الشمال من الجزيرة خارج السيطرة، لكن النيران، حتى الآن، لم تطل مناطق سياحية رئيسة.

وتصاعدت ألسنة اللهب إلى السماء منذ مساء الجمعة إلى السبت.

واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في متنزه وطني جبلي بجوار بركان تيده، أعلى جبل في إسبانيا، وسط أجواء حارة وجافة.

وقال فرناندو كلافيخو حاكم المنطقة، في وقت متأخر الجمعة، إن نحو 12 ألف فدان تضررت في منطقة محيطها 50 كيلومترًا، وإن 7 آلاف شخص أُجلوا أو حُوصروا في منازلهم.

ووصف كلافيخو الحريق قبل أيام بأنه الأكثر تعقيدًا الذي تواجهه جزر الكناري منذ 40 عامًا بسبب الأجواء الحارة والجافة والعاصفة، بالإضافة إلى وعورة التضاريس.

وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من الأشخاص، صباح السبت، بسبب تفاقم الأحوال الجوية خلال الليل.

وقال مانويل ميراندا عضو مجلس السياسة الإقليمية والتماسك الإقليمي وإدارة الموارد المائية للصحفيين، السبت، "تغير الطقس، وتعيّن علينا إخلاء بلدات في شمال تينيريفي، وتحديدًا 5 مناطق".

وأضاف ميراندا أن درجات الحرارة ارتفعت خلال الليل، بينما قلت الرطوبة، واشتدت الرياح.

وأوضح أنه كان من الضروري إجلاء مزيد من الأشخاص بسبب "خطر الحريق ومدى قربه"، مضيفًا أن السلطات حتى الآن "تفادت أي خسائر بشرية... وذلك هو هدفنا الرئيس".

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