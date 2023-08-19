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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة قسم الاتصالات بقنوات RT الروسية: العلاقات بين مصر وبكين ينتظرها مستقبل باهر

مؤتمر مرور 80 عاما
مؤتمر مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

قالت رئيسة قسم الاتصالات بقنوات RT الروسية، انا بيليكوفا، إن المؤتمر والاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا يعتبر عيد بالنسبة لنا، لافته إلى أن القاهرة وموسكو لديهما مستقبل باهر، ولكن من المهم أن نتوقف على التعاون المتبادل في مجال الإعلام.

وأضافت بيليكوفا في كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أن التعاون بين التعليم والإعلام يسيران جنبا على جنب بين البلدين، ولكن لابد من إقامة المزيد من الفاعليات الثقافية والتعليمية.

وأشارت إلى أنه لابد أن يكون هناك مجال جديد للتعاون الإعلامي بين مصر وروسيا، لافتا إلى أنه سيكون هناك العديد من المنح والمؤتمرات الإعلامية لشباب الصحفيين والإعلاميين المصريين في الجامعات الروسية.

وشددت بيليكوفا على أنه لا بد من تطوير الدبلوماسية الإعلامية بين مصر وروسيا عن طريق المشاركة بين الجامعات والمعاهد الإعلامية في البلدين وتفعيل دورها الهام.

وتابعت: "لابد من تصعيد التعاون مع وزارات الخارجية في البلدين عن طريق إدارة الإعلام والصحافة"، مشيرا إلى أن ماريا زاخاروفا المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية تؤيد هذا التوجه. 

وكشفت رئيسة قسم الاتصالات لقنوات RT الروسية، أنه تم افتتاح المركزي المصري الروسي للحوار في جامعة القاهرة، وهذا بدوره يعمل على تنمية التفاعل والحوار بين البلدين.

طارق نصير: العلاقات بين مصر وروسيا تعمتد على تحقيق المصالح المتبادلة

حمدي لبيب: العلاقات بين مصر وروسيا استراتيجية ومهمة

ونظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية" بمناسبة الذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الذي سنحتفل في 26 أغسطس من هذا العام.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء طارق بصير، و يوري ماتفيف، واللواء طارق المهدي،  وفيتشسلاف ماتوزوف، والدكتورة لاريسا ايفريموفا، والوزير محمد العرابي، و شادي الشافعي كلمات عن العلاقات بين البلدين.

روسيا موسكو الجامعات الروسية ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية السفارة الروسية بالقاهرة العلاقات المصرية الروسية

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