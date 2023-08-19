حمدي لبيب: العلاقات بين مصر وروسيا استراتيجية ومهمة

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية" بمناسبة الذكرى ال٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الذي سنحتفل في 26 أغسطس من هذا العام.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء طارق بصير، والسيد يوري ماتفيف، واللواء طارق المهدي، والسيد فيتشسلاف ماتوزوف، والدكتورة لاريسا ايفريموفا، والوزير محمد العرابي، والأستاذ شادي الشافعي كلمات عن العلاقات بين البلدين.

وخلال الاحتفال، قال اللواء اركان حرب حمدي لبيب، نائب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية، إن الاحتفال يمثل مسيرة فارقه بين البلدين، ويعكس كيف تري مصر العلاقات مع روسيا.

وأضاف أن المؤتمر يحمل عديد من الأفكار والرؤى والمقترحات التي تؤكد أن العلاقات بين القاهرة وموسكو هي علاقات استراتيجية، لافتا إلى أن تبادل الزيارات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تؤكد على عمق هذه العلاقات بين البلدين.