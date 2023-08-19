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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طارق نصير: العلاقات بين مصر وروسيا تعمتد على تحقيق المصالح المتبادلة

مؤتمر مرور 80 عاما
مؤتمر مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بدعم السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان "روسيا ومصر: ثمانون عاما من الشراكة الاستراتيجية"، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي يتم  الاحتفال بها في 26 أغسطس من هذا العام.

وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء طارق نصير، والسيد يوري ماتفيف، واللواء طارق المهدي، والسيد فيتشسلاف ماتوزوف، والدكتورة لاريسا ايفريموفا، والوزير محمد العرابي، والأستاذ شادي الشافعي كلمات عن العلاقات بين البلدين. 

ومن جانبه، قال اللواء طارق نصير، رئيس المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، إن المؤتمر يعد الأول من نوعيه لمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية.

وأضاف نصير، أن العلاقات الدولية تحكمها كثير من القواعد الناظمة والعلامات المتبادلة، وهو النهج الذي يحكم العلاقات بين روسيا ومصر، والتي تعد احتراما للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو والقاهرة تعمتد على تحقيق المصالح المتبادلة، وهو ما جعل منها علاقات متميزة بين ورائدة بين دول العالم.

وأوضح نصير أن الاحتفال يتنبأ بأن العلاقات الروسية المصرية في تصاعد وتنامي، كما أنه يحمل رسالة بأن القادم سيكون أفضل بالتفاهم والتقارب واسع المدي.

روسيا السفارة الروسية بالقاهرة روسيا ومصر موسكو العلاقات الروسية المصرية

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