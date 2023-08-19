يخشى العلماء تكراره.. قصة حريق ضخم قضى على أنواع بأكملها

على مدار العقد الماضي، تزايدت حرائق الغابات القاتلة؛ بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وممارسا تخريب الأراضي الزراعية، لكن الغريب أن منطقة تشهد حرائق الآن، كانت قد شهدت حرائق قبل أكثر من 13 ألف عام، وغيرت هذه الحراق حينها، المنطقة بأكملها.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، شهدت جنوب كاليفورنيا موجة من حرائق الغابات منذ 13000 عام، غيرت هذه الحرائق بشكل دائم الغطاء النباتي في المنطقة وساهمت في أكبر انقراض على الأرض منذ أكثر من 60 مليون سنة.

ويقول علماء الحفريات الذين يتابعون التغيرات البيئية طويلة المدى، سواء تلك المرتبطة بتقلبات المناخ الطبيعية وتلك التي يسببها البشر.

في دراسة جديدة نُشرت في أغسطس 2023 ، سعوا إلى فهم التغييرات التي كانت تحدث في كاليفورنيا خلال آخر حدث انقراض كبير في نهاية العصر الجليدي ، وهي فترة زمنية تُعرف باسم العصر الجليدي.

وقضى هذا الحدث على معظم الثدييات الكبيرة على الأرض منذ حوالي 10000 إلى 50000 عام، وكان هذا وقتًا تميّز باضطرابات مناخية دراماتيكية وانتشار سريع للسكان البشريين.

الانقراض الرئيسي الأخير

غالبًا ما يطلق العلماء على 66 مليون سنة الماضية من تاريخ الأرض عصر الثدييات. خلال العصر الجليدي ، كانت أوراسيا والأمريكتين مليئة بالوحوش الهائلة مثل الماموث الصوفي والدببة العملاقة والذئاب.

وجاب نوعان من الإبل وثلاثة أنواع من الكسلان الأرضي وخمسة أنواع من القطط الكبيرة ما يعرف الآن بلوس أنجلوس ، ثم ذهبوا فجأة. في جميع أنحاء العالم ، اختفت الثدييات الكبيرة التي ميزت النظم البيئية العالمية لعشرات الملايين من السنين.

وفقدت أمريكا الشمالية أكثر من 70٪ من الثدييات التي تزن أكثر من 44 كجم، وفقدت أمريكا الجنوبية أكثر من 80٪ ، وخسرت أستراليا ما يقرب من 90٪. فقط أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية وعدد قليل من الجزر النائية تحتفظ بما يمكن اعتباره مجتمعات حيوانية طبيعية اليوم.

لا يزال سبب هذه الانقراضات غامضًا. لكن على مدى عقود ، ناقش علماء الحفريات وعلماء الآثار الأسباب المحتملة. ما أربك العلماء ليس أنه لا يوجد مذنبون واضحون، ومع انتهاء العصر الجليدي الأخير ، أدى ارتفاع درجة حرارة المناخ إلى تغير أنماط الطقس وإعادة تنظيم المجتمعات النباتية.

وفي الوقت نفسه ، كان عدد السكان يتزايد بسرعة وينتشر في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تكون أي من هاتين العمليتين أو كلتيهما سببا في حدث الانقراض. لكن السجل الأحفوري لأي منطقة عادة ما يكون نادرًا جدًا بحيث لا يعرف بالضبط متى اختفت أنواع الثدييات الكبيرة من مناطق مختلفة.

وكشفت الدراسة عن دليل على حدث مأساوي قبل 13000 عام أدى إلى تغيير الغطاء النباتي في جنوب كاليفورنيا بشكل دائم وتسبب في اختفاء الثدييات الضخمة الشهيرة، حيث توفر أرشيفات الرواسب من قاع البحيرة والسجلات الأثرية دليلاً على مزيج قاتل من مناخ دافئ تتخلله فترات جفاف استمرت عقودًا وتزايدًا سريعًا في عدد السكان.

دفعت هذه العوامل النظام البيئي لجنوب كاليفورنيا إلى نقطة تحول، وتم إلقاء اللوم على مجموعات مماثلة من الاحتباس الحراري والتأثيرات البشرية لانقراض العصر الجليدي في أماكن أخرى ، لكن الدراسة وجدت شيئًا جديدًا.

استخدم البشر النار لمئات الآلاف من السنين ، لكن للحريق تأثيرات مختلفة في النظم البيئية المختلفة . تكشف سجلات الفحم من بحيرة إلسينور أنه قبل البشر، كان نشاط الحرائق منخفضًا في الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا. ولكن منذ 13200 إلى 13000 عام ، مع نمو عدد السكان ، ازدادت الحرائق في المنطقة بترتيب من حيث الحجم.

يشير البحث إلى أن الجمع بين الحرارة والجفاف وفقدان الحيوانات العاشبة وحرائق الإنسان قد دفعت هذا النظام إلى نقطة تحول، وفي نهاية هذه الفترة ، كانت جنوب كاليفورنيا مغطاة بنباتات شبارال ، التي تزدهر بعد الحرائق، وتم إنشاء نظام حريق جديد ، واختفت الحيوانات الضخمة لابريا.

أزمات المناخ

يمكن أن توفر دراسة أسباب وعواقب انقراضات العصر البليستوسيني في كاليفورنيا طريقة لفهم أزمات المناخ والتنوع البيولوجي اليوم. مزيج مماثل من ارتفاع درجة حرارة المناخ ، والتوسع في عدد السكان ، وفقدان التنوع البيولوجي والحرائق التي أشعلها الإنسان والتي ميزت فترة انقراض العصر الجليدي في جنوب كاليفورنيا.

الاختلاف المثير للقلق هو أن درجات الحرارة اليوم ترتفع 10 مرات أسرع مما كانت عليه في نهاية العصر الجليدي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى احتراق الوقود الأحفوري، وساهم هذا التغير المناخي الذي تسبب فيه الإنسان في زيادة خمسة أضعاف في وتيرة الحرائق وشدتها ومساحة المنطقة المحروقة في ولاية كاليفورنيا في الـ 45 عامًا الماضية .

بينما تشتهر كاليفورنيا الآن بالحرائق الشديدة ، تكشف دراستنا أن الحريق ظاهرة جديدة نسبيًا في هذه المنطقة. في العشرين ألف سنة التي سبقت الانقراض ، أظهر سجل بحيرة إلزينور حدوث انخفاض شديد في حدوث أي حريق حتى خلال فترات الجفاف المماثلة.