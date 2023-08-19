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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

22 ألف نازح حتى الآن.. مأساة بسبب حرائق كندا

حرائق غابات كندا
حرائق غابات كندا

صدر أمرا بإخلاء مدينة يلونايف بكندا مع اقتراب اندلاع حريق هائل في ضواحيها ، بينما يتدافع السكان للمغادرة عن طريق الجو والبر، وأصبح ما يقرب من 22 ألأف شخص أي ما يقرب من نصف سكان البلاد نازحين الآن.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشهد البلاد الآن أسوأ موسم حريق مسجل في البلاد، حيث تضاعف حريق منفصل في الغرب يهدد كيلونا بكولومبيا البريطانية مائة ضعف خلال 24 ساعة.

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وحذر المسؤولون من أن الحرائق نشطة للغاية ولا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، ومن جانبه قال هارجيت ساجان ، وزير التأهب لحالات الطوارئ الكندي، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "إن الضغط الناجم عن مغادرة منزلك دون معرفة ما إذا كان سيكون هناك عند العودة أصبح الآن حقيقة يواجهها الآلاف".

وقال إن الحكومة الفيدرالية لم تعرف بعد المدى الكامل للأضرار التي لحقت بالكنديين، وتهدد حرائق الغابات خطرا مُقلقا على الأرواح والممتلكات بعد أن تزايد بشكل كبير.

وقالت خدمة وايلد فاير في كولومبيا البريطانية إن الحريق، الذي تم رسم خرائط له على مساحة 1100 هكتار في وقت مبكر من مساء الخميس، يقدر الآن بنحو 6800 هكتار.

فيما أعلن المسؤولون المحليون في كولومبيا حالة الطوارئ صباح الجمعة، مع إخلاء أكثر من 2500 عقار منذ ذلك الحين، ووجود آلاف أخرى في حالة تأهب للمغادرة خلال مهلة قصيرة.

الحرارة والجفاف الطوارئ اندلاع حريق هائل

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