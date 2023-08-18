حريق في محل بجراج العتبة وقوات الحماية المدنية تسيطر على الأوضاع.. صور

أنقذت العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع من قوات الحماية المدنية بالقاهرة في منطقة العتبة من كارثة محققة، بعد نشوب حريق في محل عطور بجراج العتبة وتمت السيطرة عليه دون أن يمتد إلى المحلات المجاورة والسيارات الجراج .

‏تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل عطور علي مساحه ١٢٠ متر بالطابق الأول بجراج العتبة .

‏ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، حيث تم الدفع ب ٥ سيارات اطفاء وخزان مياه .

وتم التعامل الفوري مع النيران قبل أن تمتد للمحلات المجاورة للمحل المحترق وكذلك جراج السيارات العتبة تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

7DD1AFE5-0A3C-48EB-A454-766006C8C7D0

3984A891-F2F7-4643-A7C7-642CD4F38C20