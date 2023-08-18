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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق في محل بجراج العتبة وقوات الحماية المدنية تسيطر على الأوضاع.. صور

الادخنة تتصاعد من
الادخنة تتصاعد من المحل المحترق

أنقذت العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع من قوات الحماية المدنية بالقاهرة في منطقة العتبة من كارثة محققة، بعد نشوب حريق في محل عطور بجراج العتبة وتمت السيطرة عليه دون أن يمتد إلى المحلات المجاورة والسيارات الجراج .

‏تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل عطور علي مساحه ١٢٠ متر بالطابق الأول بجراج العتبة .

‏ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، حيث تم الدفع ب ٥ سيارات اطفاء وخزان مياه .

وتم التعامل الفوري مع النيران قبل أن تمتد للمحلات المجاورة للمحل المحترق وكذلك جراج السيارات العتبة تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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