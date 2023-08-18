ليلة من الرعب.. تفاصيل 180 دقيقة لمكافحة حريق مخزن زيوت بالحوامدية

دقائق قليلة مرت بعد منتصف الليل ليتحول سكون شارع جسر المنوات بمدينة الحوامدية إلى صرخات مدوية من الأهالي بعدما تصاعدت أعمدة الدخان من منزل وانقلب الأمر فجأة إلى ألسنة لهب مرتفعة تكاد تصل إلى المنازل المجاورة لتنتشر سيارات الإطفاء للسيطرة على الأمر قبل تحوله لكارثة.

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة من أهالي مدينة الحوامدية بعد منتصف الليل بنشوب حريق هائل في منزل بشارع جسر المنوات ليتم اخطار إدارة الحماية المدنية بالجيزة وتنتقل 3 سيارات إلى موقع البلاغ، فور وصول قوات الدفاع المدني تبين أن النيران اشتعلت بمنزل من طابقين غير مأهول بالسكان والطابق الأرضي عبارة عن مخزن زيوت سيارات ما أدى لتفاقم وانتشار النيران بسرعة كبيرة.

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بدعم إضافي ليصل عدد سيارات الإطفاء إلى 6 تحاصر النيران للسيطرة عليها ومنع امتدادها للمنازل المجاورة خاصة مع اقتراب المنازل من بعضها ما قد يتسبب في حدوث كارثة كما تم الاستعانة بفنيين شركة الغاز وتم فصله تماما عن المنطقة وفصل الكهرباء حتى اتمام عمليات الإطفاء.

180 دقيقة واجه خلالها رجال الحماية المدنية السنة اللهب المرتفعة للسماء حتى نجحوا في السيطرة عليها ومحاصرتها ثم اجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجددها مرة أخرى، وخلال عمليات الإطفاء توافدت قيادات أمن الجيزة على موقع الحريق، حيث انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية حيث تولى الضباط فرض كردون أمني حول المنزل المشتعل لمنع اقتراب الاهالي منه واصابة اي منهم.

عقب إخماد الحريق بدأ فريق من مباحث الجيزة بإجراء التحريات حول هوية مالك المنزل والمخزن ومدى حصوله على التراخيص اللازمة لتحويل جزء من المنزل وسط منطقة سكنية لمخزن مواد قابلة للاشتعال دون إتباع إجراءات السلامة المهنية.

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