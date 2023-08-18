عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ليلة من الرعب.. تفاصيل 180 دقيقة لمكافحة حريق مخزن زيوت بالحوامدية

صدى البلد

دقائق قليلة مرت بعد منتصف الليل ليتحول سكون شارع جسر المنوات بمدينة الحوامدية إلى صرخات مدوية من الأهالي بعدما تصاعدت أعمدة الدخان من منزل وانقلب الأمر فجأة إلى ألسنة لهب مرتفعة تكاد تصل إلى المنازل المجاورة لتنتشر سيارات الإطفاء للسيطرة على الأمر قبل تحوله لكارثة. 

 

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة من أهالي مدينة الحوامدية بعد منتصف الليل بنشوب حريق هائل في منزل بشارع جسر المنوات ليتم اخطار إدارة الحماية المدنية بالجيزة وتنتقل 3 سيارات إلى موقع البلاغ، فور وصول قوات الدفاع المدني تبين أن النيران اشتعلت بمنزل من طابقين غير مأهول بالسكان والطابق الأرضي عبارة عن مخزن زيوت سيارات ما أدى لتفاقم وانتشار النيران بسرعة كبيرة.

 

دفعت الحماية المدنية بالجيزة بدعم إضافي ليصل عدد سيارات الإطفاء إلى 6 تحاصر النيران للسيطرة عليها ومنع امتدادها للمنازل المجاورة خاصة مع اقتراب المنازل من بعضها ما قد يتسبب في حدوث كارثة كما تم الاستعانة بفنيين شركة الغاز وتم فصله تماما عن المنطقة وفصل الكهرباء حتى اتمام عمليات الإطفاء. 

 

180 دقيقة واجه خلالها رجال الحماية المدنية السنة اللهب المرتفعة للسماء حتى نجحوا في السيطرة عليها ومحاصرتها ثم اجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجددها مرة أخرى، وخلال عمليات الإطفاء توافدت قيادات أمن الجيزة على موقع الحريق، حيث انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية حيث تولى الضباط فرض كردون أمني حول المنزل المشتعل لمنع اقتراب الاهالي منه واصابة اي منهم. 

 

عقب إخماد الحريق بدأ فريق من مباحث الجيزة بإجراء التحريات حول هوية مالك المنزل والمخزن ومدى حصوله على التراخيص اللازمة لتحويل جزء من المنزل وسط منطقة سكنية لمخزن مواد قابلة للاشتعال دون إتباع إجراءات السلامة المهنية. 

3fa2924b-ea54-4d54-9c1e-e1d750d43b5c
3fa2924b-ea54-4d54-9c1e-e1d750d43b5c
06b4e31c-573c-4aba-974c-58af054e70e0
06b4e31c-573c-4aba-974c-58af054e70e0
7c34cc3b-d827-4bd8-b33c-e4570fe10ef4
7c34cc3b-d827-4bd8-b33c-e4570fe10ef4
3df47ec8-3405-405a-b946-da7a1242612f
3df47ec8-3405-405a-b946-da7a1242612f
2023_8_18_11_5_48_192
2023_8_18_11_5_48_192
180 دقيقة ليلة من الرعب مكافحة حريق حريق مخزن زيوت الحوامدية شارع جسر المنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء الترتيبات الخاصة بمعسكر الأهلي

هل تتخذ الدولة إجراءات عامة للوقاية من متحور EG.5؟.. مسؤول يجيب

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تطورات التعاون الطبي الثنائي

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق ..أفضل أيام الله عز وجل

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

أغلى العقود بمصر .. تطورات في تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

بسعر خرافى .. فستان روبى يخطف أنظار جمهور حفلها بـ قصر البارون

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية.. شاهد

فيديو

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ