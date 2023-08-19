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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طاهر أبو زيد: بشكر الرئيس على المجهود الواضح والاستجابة لمطالب القوى السياسية

المهندس طارق أبو
المهندس طارق أبو زيد

وجه المهندس طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الواضح في الاستجابة لمطالب القوى السياسية و توصيات الحوار الوطني، قائلا: "مجهود كبير جدا و يدل على أن الدولة جادة في ترسيخ مسار سياسي جديد و فتح عقد اجتماعي جديد مناسب للجمهورية الجديدة"، مضيفا أن الدولة جادة في سماع كافة الألوان السياسية الموجودة.

وأوضح "أبو زيد"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سيء"، أن هناك انفراجه كبيرة تشهدها الدولة يوما بعد يوم في قوائم الإفراجات عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، لافتا إلى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بمجهود كبير خلال الفترة السابقة  حتى الأن، موضحا أن هناك تعاون وطيد بين لجنة العفو الرئاسي و لجنة الدمج و التأهيل.

نتلقى عدد كبير من حالات العفو

وأضاف، أن لجنة الدمج و التأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين منذ إطلاقها بسبتمبر الماضي تتلقى عدد كبير من الحالات التي يتم العفو و الإفراج عنها، مؤكدا على المجهود الكبير المبذول تجاههم، فهم قاموا باستقبال العديد من الحالات على مدار الأيام السابقة، و خاصة لأن هناك حالات تم الانتهاء منها بالفعل.

وتابع، أن الدمج يتم على مراحل متعددة منها الدعم بكل أنواعه، سواء كان (اجتماعي، صحي و علاجي، سياسي، أو اقتصادي و توفير فرص عمل).

طاهر أبو زيد تنسيقية شباب الاحزاب عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني العفو الرئاسي الدمج

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