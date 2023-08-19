برلماني: السيسي أول رئيس مصري يعمل في المليون كيلو متر مربع

علق محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال محمود القط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الرئيس السيسي يحرص على تفقد الأكاديمية العسكرية بصفة مستمرة وهناك رسائل أمن وأمان من خلال تفقد الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية ".

وأضاف محمود القط:" الرئيس السيسي أول رئيس مصري يعمل على المليون كيلومتر مربع مرة واحدة ويتم تنفيذ مشروعات تنموية في كافة القطاعات".

وتابع محمود القط :" مصر يتواجد بها 9 مليون ضيف من الخارج ويتم معاملتهم مثل المصريين في كل شيء ولا يتم التعامل معهم كلاجئين".

وأكمل محمود القط:" المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها توفر استيراد سلع استراتيجية من الخارج وبالتالي يتم توفير العملة الصعبة ".