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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تستنكر حرق كنائس وعشرات المنازل في باكستان

علم الإمارات
علم الإمارات

أدانت الإمارات بشدة قيام متطرفين بإحراق عدد من الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، واستنكرت أعمال العنف التي أعقبتها.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، أشادت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، بحكمة ويقظة الحكومة الباكستانية وبالإجراءات التي اتخذتها، في تصديها لهذه الأعمال المسيئة.

أكدت الوزارة رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وشددت الوزارة على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

الامارات باكستان الكنائس المنازل في باكستان أعمال العنف متطرفين

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