رئيس المصري الديمقراطي: قرار الإفراج عن دومة يأتي متأخراً أفضل من عدمه

عبر فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عم سعادته البالغة بمناسبة العفو الرئاسي والإفراج عن أحمد دومة، وشكر الرئيس السيسي علي هذا القرار، متمنياً أن كان يأتي هذا القرار منذ وقت طويل ولكن أن يأتي القرار متأخراً أفضل من أن لا يأتي.

وأضاف "زهران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن هناك قائمة كبيرة تضم بعض الأسماء للمطالبة بخروج هؤلاء الأشخاص من السجن بالعفو الرئاسي، من ضمن هذه الأسماء علاء عبد الفتاح ومحمد القصاص ومحمد عادل ولكن لم يتم الإفراج عنهم حتي الآن.

وتابع فريد زهران، أن الإفراج عن بعض المحكومين عليهم يأتي في إطار الحوار الوطني، موضحاً أنه يطمح بالإفراج عن المزيد من المحبوسين في ظل الحوار الوطني القادم.