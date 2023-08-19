رئيس حقوق إنسان النواب: العفو عن دومة حلقة بسلسلة قرارات أفادت 1400 مواطن

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ الافراج عن أحمد دومة، وآخرين.

وأوضح طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن العفو عن أحمد دومة وعدد آخرين حلقة جديدة من سلسلة قرارات العفو الرئاسى التى استفاد منها حوالى 1400 مواطن خلال الفترة الماضية.

تفعيل حالة حقوق الانسان

وأكد النائب طارق رضوان ضرورة تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لأنها بمثابة الهيكل لتفعيل حالة حقوق الانسان، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ملتزمة أمام المجتمع المدنى بشكل خاص وامام المجتمع ككل بها.

وتابع النائب طارق رضوان قائلا:" ما تم اليوم من افراجات نتاج استراتيجية حقوق الانسان، واعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى فى ابريل 2022، مخرجات الحوار الوطنى".