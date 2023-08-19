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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم السقا: العفو الرئاسي عن أحمد دومة تنفيذ سريع لتوصيات الحوار الوطني| فيديو

كريم السقا
كريم السقا

ثمن كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

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وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هذه القرارات مهمة، وتوقيتها يعكس أشياء كثيرة"، لافتا إلى أن: "هناك ردود أفعال إيجابية حول هذا القرار".

وأضاف كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي،: "الإفراج عن سجناء الرأي، هو أحد مطالب المشاركين في الحوار الوطني، وما حدث؛ تنفيذ سريع لتوصيات الحوار الوطني".

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