كريم السقا: العفو الرئاسي عن أحمد دومة تنفيذ سريع لتوصيات الحوار الوطني| فيديو

ثمن كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هذه القرارات مهمة، وتوقيتها يعكس أشياء كثيرة"، لافتا إلى أن: "هناك ردود أفعال إيجابية حول هذا القرار".

وأضاف كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي،: "الإفراج عن سجناء الرأي، هو أحد مطالب المشاركين في الحوار الوطني، وما حدث؛ تنفيذ سريع لتوصيات الحوار الوطني".