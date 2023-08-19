عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحنا طماعين| طارق العوضي: نهنئ أسرة أحمد دومة والشعب المصري بـ«العفو الرئاسي»

طارق العوضي، عضو
طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي

علق المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بشأن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بشأن قرار بالنيابة العامة بالعفو عن 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متنوعة، وقرار الرئيس السيسي بموجب الصلاحيات الدستورية بالعفو عن مجموعة أخرى من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وهنأ طارق العوضي، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أسرة أحمد دومة وجميع الشعب المصري مؤيدين ومعارضين، خاصة باعتبار أن هذه هي المرة الأولى من نوعها للترحيب بقرار العفو عن شخص من مؤيدين ومعارضين، لافتا إلى أن هذا يعني أن هناك تحول ديمقراطي حقيقي بدأ يتم على الساحة السياسية المصرية، وأن الجميع أصبح مؤمنا بمقولة "هذا الوطن يتسع للجميع.. والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن هذا القرا، وأيضا لمؤسسة الرئاسة، التي بذلت مجهودا يعلمه الجميع جيدا، موضحا أن جميع قرارات العفو تأتي استجابة لمتطلبات القوى السياسية والحوار الوطني، وتقول "إننا نسير بالفعل نحو تصحيح أوضاع كانت خاطئة في وقت من الأوقات، وجمهورية جديدة ووطن يتسع للجميع قولا وفعلا، وليست مجرد شعارات".

إحنا طماعين ونريد المزيد

وأوضح أن الجهد الذي بذلته القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة في حلحلة هذا الملف؛ كان يعتبر كابوسا على صدر هذا الوطن، مُرحبا بـ أحمد دومة بقوله: "نغلق صفحة الماضي بكل ما لها وما عليها، ونتمنى وننتظر المزيد".

واستطرد،: "بقول للرئيس إحنا طماعين، ونريد المزيد، ونتمنى أن الجميع يكونوا بجانب أهاليهم وذويهم، وأن يتم إعادة دمج مرة أخرى لجميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي عام".  

العفو الرئاسي الرئيس السيسي احمد دومة الوطن العفو القوى السياسية المحبوسين طارق العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

خلص عليها قدام عيالها.. تاجر مخدرات ينهي حياة زوجته بالقليوبية.. شاهد

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

نابولي يكتسح فروسينوني بثلاثية في الدوري الإيطالي

مطالب مشروعة.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا للمسئولين

«فلورانس» ممرضة بالذكاء الاصطناعي تساعد في الإقلاع عن التدخين| فيديو

أحمد موسى: الأسر تئن بسبب أسعار الكتب الخارجية والمصروفات الدراسية

جرفت الرفات من المقابر .. انهيار حوض مياه محطة تبريد بأسيوط |صور

الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع ألميريا 1-1 في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ