إحنا طماعين| طارق العوضي: نهنئ أسرة أحمد دومة والشعب المصري بـ«العفو الرئاسي»

علق المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بشأن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بشأن قرار بالنيابة العامة بالعفو عن 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متنوعة، وقرار الرئيس السيسي بموجب الصلاحيات الدستورية بالعفو عن مجموعة أخرى من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وهنأ طارق العوضي، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أسرة أحمد دومة وجميع الشعب المصري مؤيدين ومعارضين، خاصة باعتبار أن هذه هي المرة الأولى من نوعها للترحيب بقرار العفو عن شخص من مؤيدين ومعارضين، لافتا إلى أن هذا يعني أن هناك تحول ديمقراطي حقيقي بدأ يتم على الساحة السياسية المصرية، وأن الجميع أصبح مؤمنا بمقولة "هذا الوطن يتسع للجميع.. والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن هذا القرا، وأيضا لمؤسسة الرئاسة، التي بذلت مجهودا يعلمه الجميع جيدا، موضحا أن جميع قرارات العفو تأتي استجابة لمتطلبات القوى السياسية والحوار الوطني، وتقول "إننا نسير بالفعل نحو تصحيح أوضاع كانت خاطئة في وقت من الأوقات، وجمهورية جديدة ووطن يتسع للجميع قولا وفعلا، وليست مجرد شعارات".

إحنا طماعين ونريد المزيد

وأوضح أن الجهد الذي بذلته القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة في حلحلة هذا الملف؛ كان يعتبر كابوسا على صدر هذا الوطن، مُرحبا بـ أحمد دومة بقوله: "نغلق صفحة الماضي بكل ما لها وما عليها، ونتمنى وننتظر المزيد".

واستطرد،: "بقول للرئيس إحنا طماعين، ونريد المزيد، ونتمنى أن الجميع يكونوا بجانب أهاليهم وذويهم، وأن يتم إعادة دمج مرة أخرى لجميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي عام".