ننشر الصور الأولى لـ أحمد دومة بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي.. شاهد

ننشر الصور الأولى للناشط السياسي أحمد دومة، بعد الإفراج عنه، بعفو رئاسي، ضمن قائمة أصدر بها الرئيس السيسي قرار ًا جمهوريًا اليوم السبت.

وكان في استقبال أحمد دومة فور خروجه من السجن، حمدين صباحي، مؤسس تيار الكرامة، ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وفريد زهران، والمخرج خالد يوسف.

وتقدم حمدين صباحي، مؤسس تيار الكرامة، المرشح الرئاسي الأسبق، بالشكر للرئيس السيسي، لإصدار قرارًا جمهوريًا بالعفو عن أحمد دومة.

وكتب "صباحي"، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "أتقدم بأحر وأعمق الشكر الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي استجابته الكريمة الطيبة وإصداره القرار الجمهوري بالعفو عن اخي الحبيب احمد دومة".

كما رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم بالإضافة لقائمة تضم 30 إسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل.

وأكد زهران أن الافراج أو العفو عن أي سجين يعد بالنسبة لنا خطوه هامة نحو اخلاء مصر من سجناء الرأي. وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به.