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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 لفافة هيروين|السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية
مديرية أمن الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه  وحيازته كمية من المواد المخدرة للإتجار، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

وبدأت القضية رقم 9484 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للإتجار بدائرة القسم.

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وتبين من  تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلّت على قيام المتهم "ا.ر.ع" أعمال حرة ، بالإتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارة في عملية الترويج ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته داخل السيارة محل البلاغ ، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 25 لفافة هيروين.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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