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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية لحل مشاكل المواطنين

لقاءات جماهيرية بالمواطنين
لقاءات جماهيرية بالمواطنين بمختلف أحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، لخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

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وفي هذا الصدد ، واصل رؤساء أحياء الإسكندرية عقد اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم مع التنبيه على جميع المختصين بالشكاوى بحل مشكلات المواطنين في الحال بمختلف مجالاتها مع الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول بالهدف المرجو منه وتلبية رغبات مواطني الثغر.

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وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

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