عمل الإسكندرية تنظم دورة تدريبية على إصلاح وصيانة الإلكترونيات

اعلنت مديرية العمل بمحافظة الاسكندرية عن بدء الدورة التدريبية المجانية للشباب على مهنة إصلاح وصيانة الإلكترونيات ، من خريجى الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة ، فى اطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مديرية العمل و إدارة مجموعة المهندس بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة اصلاح الالكترونيات وتوفير فرص عمل بعد إنتهاء التدريب . يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المتخصصة لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل.على المهن المطلوبة والاهتمام بتطوير قدراتهم والاستفادة منها فى المشاركة فى عمليات التنمية ودفع عجلة الانتاج .

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية العمل ؛ أن البرنامج التدريبي في مجال الالكترونيات وإصلاح الشاشات مدته شهر للشباب من الجنسين من سن 18 سنة الى 45 و يشمل تعريف العناصر الالكترونية ، وشرح مكونات الشاشات ، والتدريب على ماكينه الكوفات ، وتدريب عملى ونظرى بالورشة الالكترونية الفعلية ، والتأهيل النفسى للتعامل مع الاجهزة والعملاء ، وتدريب فعلى على الاجهزة لمعرفة وتتبع الأعطال. وتحدد موعد المقابلة الشخصية 31 أغسطس الجاري ؛ على أن تبدأ الدورة يوم 3 سبتمبر المقبل ، بمقر مركز التدريب المهنى بالحضرة؛ وعنوانه: شارع محطة السوق الحضرة البحرية .

وأضاف مدير المديرية ،إنه يمكن للشباب الراغب فى التسجيل للحصول على الدورة التدريبية فى هذا المجال ، التقديم على الرابط التالى:

https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7

، او من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المشار إليه مع ارفاق صورتين شخصية ، وصورة من بطاقة الرقم القومى والمؤهل الدراسى بالطلب ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية ومركز المهندس تفيد بإجتياز الدورة التدريبية تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل مناسبة فى هذا المجال . وتسعى المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب الراغب فى العمل ، او مساعدتهم فى بدء مشروع صغير خاص بهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية .