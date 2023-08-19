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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم

افتتاح معرض التعليم
افتتاح معرض التعليم العالي بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، معرض التعليم العالي في نسخته الثانية والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من قناصل وسفراء الدول ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وممثلي المعاهد العالية والطلاب، وأولياء أمورهم.

وتفقد المحافظ أجنحة الجامعات المشاركة في المعرض التي تضم 20 مشارك من المعاهد والجامعات، موضحاً أن دور المعرض هو إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضًا المنح والبرامج الدراسية الجديدة والمُتميزة بكل مؤسسة تعليمية، والتي زاد الإقبال عليها خلال السنوات الماضية.

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وأشاد الشريف بتنظيم مؤسسة أخبار اليوم العديد من المعارض التعليمية؛ والتى تسهم فى مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية والتى تناظر أفضل التخصصات بالجامعات الأجنبية المتقدمة، فضلاً عن المناهج التعليمية الحديثة التى تواكب التطورات التى يشهدها العالم فى كافة المجالات، بما يؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والتأهيل لوظائف المستقبل، بالإضافة إلى الكوادر العلمية المؤهلة والمدربة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى المستويات العلمية والتدريبية.

وأكد الشريف على ضرورة مشاركة أولياء الأمور والطلاب للإطلاع على أحدث التخصصات الجديدة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية قبل التنسيق لاختيار أفضل هذه التخصصات لأبنائهم من طلاب الثانوية العامة، وخريجى الدبلومات الفنية.

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