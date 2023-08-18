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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يُكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية و الفنية وذوي الهمم

تكريم المتفوقين بالشهادات
تكريم المتفوقين بالشهادات العامة والأبطال من ذوي الهمم

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبة الإسكندرية ، 77 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية و الفنية، و31 من خريجي معهد السياحة والحاسب الآلي بالسيوف لعام 2023، و15 بطل من الحاصلين على بطولات عالمية من ذوى الهمم ، وذلك تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليا.

وفي مستهل كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية وأبطال العالم من ذوي الهمم، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين قائلا:" الأجمل من التفوق هو الاستمرار فيه، فانتم حاملي راية الوطن "،  وحث جميع الطلاب علي الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبون إليه، مؤكدا علي ضرورة الحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية.

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وفى هذا الصدد أكد الشريف؛ أن الإسكندرية تعمل علي دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها علي أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم ووجه الشكر إلي جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مثمناً جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق.

وفي ختام التكريم توجه الشريف؛ بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته الطلاب على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار .

جاء ذلك بحضور ، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة السابق،  والدكتور إبراهيم العزازى مدير معهد السياحة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،  والدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

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