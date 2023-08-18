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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تشارك في تنفيذ ورش تدريبية ضمن مبادرة الطالب المنتج

ورش تدريبية لطلبة
ورش تدريبية لطلبة جامعة الإسكندرية

بدأت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الإسكندرية في إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، وذلك ضمن مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتضمن الورش التدريبية موضوعات (مشغولات يدوية- كروشية- مصنوعات شمع- مكرمية- ديكورات- صناعة الورد- الاكسسوارات- صناعة الارابيسك- الرسم وتشكيل الرمل- عمل الطارة- التطريز والتفصيل- تصميم الملابس- صناعة مستحضرات التجميل والعطور- صناعة الخزف والسجاد والكليم والفخار- إعادة التدوير- الريزن)، وتستمر هذه الورش بالتعاون مع مركز طه حسين لخدمة الطلاب من ذوى الإعاقة بالجامعة حتى ٢٠ سبتمبر المقبل.

وتهدف المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم حيث تمثل هذه الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمراً. 

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وأشار الدكتور صلاح هاشم المنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، أن المبادرة تستهدف تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية ويتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وتقدم الوزارة فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5000 آلاف مشروع إنتاجي.

وتختتم فعاليات المبادرة بإقامة معارض لمنتجات المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع منتجات الأسر داخل كل جامعة لعرض المنتجات للطلاب على أن يكون ذلك في نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد، ويمنح الطالب شهادة اجتياز للدورات التدريبية كما يتم اختيار المشروعات الفائزة بالمنح من خلال لجان تشكلها وزارة التضامن بالتعاون مع قطاعات شئون البيئة بالجامعات المختلفة، وسوف يتم تلقى طلبات الطلاب الراغبين في المشاركة في المنح التدريبية داخل مقر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

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