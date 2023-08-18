عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قرار جمهوري بشأن خط سكك حديد أبي قير.. ماذا يحدث في مواصلات الإسكندرية؟

تطوير خط سكة حديد
تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

يخوض قطاع النقل في مصر غمار سباق لأكبر تطوير يشهده هذا القطاع الحيوي في تاريخه، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى هذا القطاع أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق.

منظومة الطرق والمواصلات في مصر.. بماذا وجه السيسي رئيس الحكومة ووزير النقل
تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

نقلة نوعية شاملة

وفي هذا السياق، بذلت الحكومة جهود كبيرة لتطوير قطاع النقل في السنوات الأخيرة، وقد شهد هذا القطاع العديد من الإنجازات المهمة، بما في ذلك إنشاء شبكة من الطرق السريعة والطرق الرئيسية الجديدة، والتي ساهمت في تقليل زمن السفر بين المدن، وتطوير شبكة مترو الأنفاق، والتي أصبحت من أهم وسائل النقل في القاهرة الكبرى.

txt

أستاذ هندسة طرق: الصيانة عصب الحفاظ على استثمارات الدولة في قطاع النقل

txt

الصين :9.1 % ارتفاعا في استثمارات قطاع النقل خلال 6 أشهر

كما قامت الدولة بإنشاء محطة عدلي منصور المركزية، والتي تعد أكبر محطة تبادلية في الشرق الأوسط وتم تطوير شبكة السكك الحديدية، والتي أصبحت أكثر كفاءة وسرعة، وإنشاء ميناء الإسكندرية، والذي يعد من أكبر الموانئ في البحر المتوسط، بالاضافة لإنشاء مطار القاهرة الدولي الجديد، والذي يعد من أحدث المطارات في العالم.

وكل هذه الجهود ساهمت في تحسين جودة الحياة في مصر، وجعلتها أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والخارجية، التي كانت تعاني قبل ذلك من بعض التحديات في قطاع النقل، وكان من بينها الازدحام المروري في المدن الكبرى، وعدم كفاءة وسائل النقل العام، وضعف البنية التحتية للنقل في المناطق الريفية.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة أمس الخميس 17 أغسطس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

سرقة كابلات سكة حديد كفر الدوار | مبتدا
تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

تطوير خط سكة حديد أبو قير

ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وأشار القرار إلى أن المشروع يتكون من الآتي:

  • عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء.
  • أنظمة السكة الحديد ذات الصلة.
  • تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية.
  • المعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد.
  • الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن خضر، أستاذ الطرق والنقل، إن محافظة الإسكندرية تعد من أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية لذا توجب على الدولة النظر إليها وحل مشكلات النقل بها، مضيفاً أن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية.

txt

مدرب أبو قير للأسمدة يكشف أسباب اختفاء الأندية الجماهيرية من الدوري

txt

بالفيزا .. السكة الحديد تتيح دفع التذاكر بالكروت الذكية في المحطات

وأضاف خضر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيراً إلى أن مترو الإسكندرية يهدف إلى الحفاظ على البيئة كونه أحد وسائل النقل النظيفة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما أنه يمثل الخيار الأفضل للمواطنين إذ أنه يدفع لتقليل الزحام، كما سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

أبو قير سكة حديد أبو قير الاسكندرية محافظة الاسكندرية البنك الآسيوي مترو كهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

موضوعات متعلقة

خرّج رجله من الشباك .. مفاجأة صادمة لـ سائق أتوبيس النقل العام

برلماني: توطين صناعة النقل والسكك الحديدية إنجاز جديد للدولة المصرية

أستاذ هندسة طرق: الصيانة عصب الحفاظ على استثمارات الدولة في قطاع النقل

ترشيحاتنا

بينهم 129 مصريًا .. السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي|شاهد

ليلة من الرعب.. تفاصيل 180 دقيقة لمكافحة حريق مخزن زيوت بالحوامدية

متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم؟..رسالة طمأنة من التعليم

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركها بـ 11 كلمة للرزق الوفير

قرار عاجل ضد رجلي أعمال كبار وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار

أحمد مرتضى: مديونية الزمالك 150 مليون جنيه ولنا 4 ملايين دولار عايزين نجيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

احمي نفسك من متحور كورونا الجديد بـ 9 نصائح فعالة

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

فيديو

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ