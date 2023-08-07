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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين :9.1 % ارتفاعا في استثمارات قطاع النقل خلال 6 أشهر

الصين
الصين

ارتفعت استثمارات الصين في الأصول الثابتة في قطاع النقل بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة النقل الصينية.

وبلغ إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة في القطاع 1.8 تريليون يوان (حوالي 252.04 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية عن وزارة النقل.

وعلى وجه التحديد، ارتفع الاستثمار في بناء الطرق بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 تريليون يوان. وتم توجيه استثمارات بقيمة 93.6 مليار يوان إلى تطوير الممرات المائية، بارتفاع نسبته 26.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ارتفاع الاستثمارات في الربع الثاني 

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع النقل في الصين بنسبة 6.5 بالمئة عن العام السابق، وفقا للبيانات.

الصين قطاع النقل الأصـول الثـــابتــة النصف الأول للعام الجاري استثمارات

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