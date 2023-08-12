أستاذ هندسة طرق: الصيانة عصب الحفاظ على استثمارات الدولة في قطاع النقل

علق حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق، على اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزير النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية.

وقال حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" الصيانة هي عصب الحفاظ على الأصول وهذا ما ناقشه الرئيس السيسي في اجتماعه اليوم مع وزير النقل ".

وأضاف حسن مهدي :" الصيانة هي عصب الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع النقل، وهناك صيانة وقائية وروتينية وشاملة لكافة الطرق والمحاور في مصر ".

وتابع حسن مهدي :" الصيانة تحافظ على التطوير والتنمية التي تحدث في كافة القطاعات"، والمشروع القومي للطرق استهدف توفير ظهير تنموي لكافة محافظات الجمهورية ".

ولفت حسن مهدي إلى أن شبكة الطرق ربطت مفاصل الدولة شرقا وغربا وتم إنشاء محاور كثيرة بما يسهم في إحداث التنمية المستدامة".