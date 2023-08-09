عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدرب أبو قير للأسمدة يكشف أسباب اختفاء الأندية الجماهيرية من الدوري

كرة القدم
كرة القدم

كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، أسباب اختفاء الأندية الجماهيرية من الدوري، وخطوات إعادتها إلى الأضواء. 

وقال المزين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الأربعاء عبر  فضائية etc، "دعونا نتفق أن كرة القدم أصبحت استثمار ومهنة مربحة والجميع يكتسب منها ، فالدوري السعودي ينفق المليارات ليستحوذ على عدد كبير من لاعبي كرة القدم المحترفين.

وأكد أن الحل لإعادة الأندية الشعبية الي الدوري الممتاز ، ان تسعى مجالس إدارات تلك الأندية إلى خلق مصادر وموارد دخل لتلك الأندية،  وتعديل القوانين وتوفير قدر من المرونة لتسهيل الاستثمار في الأندية الشعبية، لا سيما وأن المستثمر دائما ما يبحث عن الربح والعائد من وراء الاستثمار.

لافتا الي وجود الكثير من المعوقات القانونية التي تضعها وزارة الشباب والرياضة والتي تمنع  الادارات من الاستثمار  في الاندية.

وأضاف " يجب على مجالس إدارات الأندية الشعبية تحويل تلك الأندية من أندية شعبية الي استثمارية،  من خلال حصول شركات الدوي الممتاز على حقوق رعاية الأندية كالمنصورة  والأولمبي،  وغزل المحلة،  وطنطا  والتي لا تستطيع ماديا مواكبة اندية الشركات والهيئات ، لافتا إلى أن جميع الأندية تواجهه مشاكل باستثناء النادي الأهلي ، فالمصري لولا دعم رجال الاعمال لواجه مشاكل،  وكذلك الاتحاد السكندري رغم تاريخه الكبير  لولا الدعم المادي الي يقدمه رئيس النادي الحاج محمد مصليحي  لواجه مشاكل كبيرة.

المزين أيمن المزين أبو قير للأسمدة كرة القدم الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

ميدو يعلن مفاجأة : أدعم مجلس الزمالك في هذه الحالة

ترشيحاتنا

حزب رئيس النيجر المعزول يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذه

لبنان.. أهالي الكحالة يقرعون أجراس الكنائس لاستمرار التجمع بالقرب من مار أنطونيوس

نداء عاجل من حزب رئيس النيجر للمجتمع الدولي

أخبار الفن.. رياض الخولي يكشف سرا صادما عن فيلم طيور الظلام وهنيدي ينجح فى حذف النسخة المسربة من مرعي البريمو

الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر فادحة مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء

أشرف السعد : لو السيسي مبقاش الرئيس بالانتخابات الجاية ابقوا اضربوني على قفايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ