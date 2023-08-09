مدرب أبو قير للأسمدة يكشف أسباب اختفاء الأندية الجماهيرية من الدوري

كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، أسباب اختفاء الأندية الجماهيرية من الدوري، وخطوات إعادتها إلى الأضواء.

وقال المزين في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية etc، "دعونا نتفق أن كرة القدم أصبحت استثمار ومهنة مربحة والجميع يكتسب منها ، فالدوري السعودي ينفق المليارات ليستحوذ على عدد كبير من لاعبي كرة القدم المحترفين.

وأكد أن الحل لإعادة الأندية الشعبية الي الدوري الممتاز ، ان تسعى مجالس إدارات تلك الأندية إلى خلق مصادر وموارد دخل لتلك الأندية، وتعديل القوانين وتوفير قدر من المرونة لتسهيل الاستثمار في الأندية الشعبية، لا سيما وأن المستثمر دائما ما يبحث عن الربح والعائد من وراء الاستثمار.

لافتا الي وجود الكثير من المعوقات القانونية التي تضعها وزارة الشباب والرياضة والتي تمنع الادارات من الاستثمار في الاندية.

وأضاف " يجب على مجالس إدارات الأندية الشعبية تحويل تلك الأندية من أندية شعبية الي استثمارية، من خلال حصول شركات الدوي الممتاز على حقوق رعاية الأندية كالمنصورة والأولمبي، وغزل المحلة، وطنطا والتي لا تستطيع ماديا مواكبة اندية الشركات والهيئات ، لافتا إلى أن جميع الأندية تواجهه مشاكل باستثناء النادي الأهلي ، فالمصري لولا دعم رجال الاعمال لواجه مشاكل، وكذلك الاتحاد السكندري رغم تاريخه الكبير لولا الدعم المادي الي يقدمه رئيس النادي الحاج محمد مصليحي لواجه مشاكل كبيرة.