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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خرّج رجله من الشباك .. مفاجأة صادمة لـ سائق أتوبيس النقل العام

المتهم
المتهم

‏ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق أتوبيس نقل عام يسير بسرعة زائدة بطريق القاهرة الإسماعيلية.

 وضع قانون المرور عقوبات رادعة لمنع السرعات الزائدة ولتجنب حوادث الطرق ولضمان التزام السائقين بالتعليمات والارشادات الموضوع علي الطرق 

عقوبات قانون المرور 

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز  السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى مُتضمناً قيام سائق أتوبيس نقل عام بالسير بسرعة زائدة ووضع قدمه اليسرى بجوار النافذة المجاورة له مُعرضاً حياة المواطنين للخطر ، وذلك حال سيره بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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