محافظ الإسكندرية يتابع مؤشرات ونتائج حملة 100 يوم صحة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مؤشرات حملة ١٠٠ يوم صحة للوقوف علي عدد المستفيدين من الحملة علي نطاق المحافظة، وقد عبر الشريف عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطي المليون خدمة صحية مجانية لأهالي و ضيوف المحافظة بعد مرور ٥٣ يوم منذ بدء الحملة.

وأعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال ٥٣ يومًا الماضية بالمحافظة مليون و١٣ الف ٩٠٣ مواطن، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية) و مبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

وتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٢٤٦ الف ١٩٦ مواطن و استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) ٧١ الف ٣٣٢ مواطن.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية ٥٠ الف٩٨٦ و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ٨٥ الف ٥٩٥ سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ١٢٧ الف ٩٦٧ مواطن بالإضافة إلى ٤٢ الف ٨٨٣ من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.



وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد ٢١٧ الف ١١٤ طفل والمرور على عدد ٢١٩١ منشأة غذائية و سحب ٢٧٩٢ عينة من الأغذية و المشروبات لتحليلها في معامل الوزارة فضلًا عن مشاركة الحملة في إقامة ٩ فاعليات توعوية و ترفيهية و رياضية بالإسكندرية و الساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي و التوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة و كذلك جذب المترددين و المصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة)



من الجدير بالذكر أنه يتبقي ٤٦ يومًا آخر على انتهاء حملة ١٠٠ صحة مستهدفة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أحياء المحافظة.