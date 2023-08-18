الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس طريق مطروح الإسكندرية الساحلى.. شاهد

حصل ،،صدى البلد ،، على الصور الأولى للحادث الذى وقع صباح اليوم الجمعة بانقلاب أتوبيس سياحى على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي الذى أسفر على إصابة 48 شخص .

استقبل مستشفى رأس الحكمة ومستشفى مطروح العام 48 مصاب يعانون إصابات متنوعة .

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بانقلاب أتوبيس بالكيلو 39 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام ومستشفى راس الحكمة 48 مصاب

وانتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث.

حادث انقلاب اتوبيس بمطروح

حادث انقلاب اتوبيس بمطروح