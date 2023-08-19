في حالة تعفن.. العثور على جثة مسن بشقته في الإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته بشارع حمام الورشة بمنطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مسن بشارع حمام الورشة دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة، وعقب الفحص والمعاينة، تبين وجود جثة مسن يدعى "أحمد .م " يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وكشفت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها ابتعدت معه شبهة السرقة قبل أن يثبت تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات القريبة، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية