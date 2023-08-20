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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو الزمالك المستقيل يكشف مصير فتوح وزيزو وأسوريو

زيزو
زيزو

كشف أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض من التجديد بعد رحيل المجلس.

وقال دعبس عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت بقناة صدى البلد: "أحمد فتوح طلب الحصول على ال10 ملايين مستحقاته المتأخرة ورحب بالتجديد، وكان من المنتظر أن يتم توقيع عقد جديد مع اللاعب لمدة 3 مواسم. وكانت هناك مفاوضات مع وكيل أعماله".

وكشف: "الشباب طلب ضم زيزو لكنه لم يرسل عرضا يتضمن قيمة مالية، ورفضنا رحيل اللاعب، رغم طلب والده الرحيل والتأكيد على أن رحيله يتعلق بمستقبله لكننا قولنا له إن زيزو أهم لاعب في مصر".

وتابع: "كل شيء جائز لبقاء أو استمرار أحمد سيد زيزو الفترة المقبلة".

وأوضح: "منحنا أوسوريو راتب شهرين ومساعده راتب شهر، وهو مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي وأخبرنا بعودته مجددا لقيادة الفريق الفترة المقبلة".

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