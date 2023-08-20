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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب ينهي الأسبوع على تراجع 1.27%

أرشيفية
أرشيفية

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، أول أمس الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على انخفاض آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة.

وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27%.      

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع الجاري للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

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بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.34% عند 22.74 دولار.

وتراجع البلاتين 0.27% إلى 909.88 دولار، وخسر البلاديوم 2.85% لينهي الأسبوع عند مستوى 1256.13 دولار.

 

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