سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-8-2023

سجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2220 جنيه للبيع و 2240 جنيه للشراء وذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023 في محلات الصاغة دون أي تغيير.

واعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد المشغولات الذهبية، عن استقرار سعر الذهب في مصرفي مستهل تعاملات اليوم .

انخفاض السعر

كان الذهب في نهاية تعاملات أمس قد تراجع مقدار 20 جنيه مع اغلاق معاملات أمس في محلات الصاغة.

عيار 24



بلغ سعر عيار 24 الأغلي قيمة نحو 2537 جنيه للبيع و 2560 جنيه للشراء

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 1903 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء

عيار 14



وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1480 جنيه للبيع وو 1493 جنيه للشراء

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 78,905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء .

الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء





أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

حساب ضريبة الذهب



ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر،ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".



جرام المصنعية



ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.

يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.

مشتريات الذهب

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقارنة بنحو 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022.

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية علي ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بإن شراء المعدن الأصفر والاحتفاظ به كمخزون للقيمة أحد اتجاهات المصريين للحفاظ علي القوة الشرائية العملة المحلية حيث بلغ حجم الذهب الذي تم دمغه وبيعه في الأسواق المحلية بشكل معلن 41 طن ذهب.

وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن إقبال المصريين علي شراء الذهب يرجع الي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار و زيادة معدلات التضخم التي تجاوزت 40% وارتفاع أسعار السلع والخدمات مما نتج عنه انخفاض القوة الشرائية للجنيه.

وأضاف السيد ، أن الحكومة دعمت اتجاه المواطنين لشراء الذهب من خلال السماح بدخول الذهب من الخارج دون التقيد بوزن معين مما ساعد علي تخفيض سعر جرام الذهب في السوق المحلي الي حد كبير بعد ان ارتفع سعره ليتجاوز السعر العالمي للذهب في البورصات العالمية ب أكثر من 300 الي 500 جنيه مصري في الجرام الواحد.