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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. وآخر تفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الأحد 20- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار إضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

 

القاهرة 33.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن  درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، سوف يشهد نشاط رياح شمالية، تكون نشطة تحديدا على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس.

 

وحسب هيئة الأرصاد، تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا مناطق ( حلايب وشلاتين ومرسي علم ).

وتستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتحديدا مناطق ( حلايب وشلاتين ومرسي علم ).

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 25

الإسكندرية 32  - 24

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 39 - 29

المنيا  37 - 24

سوهاج 41 - 26

أسوان 45 - 29

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أغسطس 2023
قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد 20-8-2023.

يبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2571 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2250 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18000 جنيه

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 20- 8-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.69 جنيه للبيع، و33.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.46 جنيه للبيع، و39.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.50  جنيه للبيع، و100.16 جنيه للشراء

أسعار الذهب الدولار درجات الحرارة المتوقعة سقوط الأمطار القاهرة

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