تزن 1400طن .. وصول الرافعة العملاقة لتركيب قلب المفاعل النووى

وصل الى أرض الضبعة النووية، الرافعة العملاقة "Liebherr LR 11350" ، التي ستعمل في المرحلة الرئيسية في تركيب قلب المفاعل النووي .

ووصلت الرافعة إلى مصر عن طريق البحر مفككة، وقام الخبراء بإعادة تجميعها على غرار ألعاب "ليغو"،ويبلغ وزن الرافعة، أكثر من 1400 طن وأقصى ارتفاعها 180 مترا.

وأول عمل لهذه الرافعة سيكون وضع مصيدة قلب المفاعل الأول، حيث يبلغ وزن المصيدة 150 طنا،فيما تبلغ حمولة الرافعة القصوى أكثر من 9 مرات من وزن المصيدة.



يذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت من خلال مجلتها الشهرية اهم إنجازات مشروع محطة النووية بالضبعة في الفترة من الاول من أبريل الماضي وحتى نهاية شهر يونيو 2023 وجاءت تلك الإنجازات كالتالي:

- الانتهاء من قواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول

حيث أشارت الهيئة إلى أن الإنجاز الأول تم في يوم 28 من شهر أبريل الماضي وهو الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الاول

- الصبة الخرسانية الأولى بالوحدة النووية الثالثة

وأضافت الهيئة انه في يوم 5 مايو 2023 تم الانتهاء بنجاح من أعمال الصبة الخرسانية الأولي للمفاعل الثالث بمشروع المحطة النووية في الضبعة.

- اجتماعات فنية مع هيئة الرقابة النووية

وقالت الهيئة انه من ضمن الإنجازات التي تمت في المشروع النووي بالضبعة خلال تلك الفترة هو عقد عدة اجتماعات فنية مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وذلك تمهيدا للحصول على إذن انشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية.

وأشارت الهيئة إلى ان تلك الاجتماعات تمت خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2023 لمناقشة المستندات الخاصة بالحصول على التراخيص.

- وصول مصيدة قلب المفاعل

ولفتت الهيئة إلى أن الإنجاز الرابع الذي تم في نفس الفترة هو وصول ثاني سفينة قادمة من روسيا محملة باجزاء تكميلي لمصيدة قلب المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية وذلك بتاريخ 6 يونيو 2023 عبر الميناء التخصصي للمحطة في محافظة مطروح وأضافت الهيئة ان تلك الاجزاء التكميلية خضعت لأعمال الفحص الخاصة بها تمهيدا تركيبها.

- زيارة هيئة الرقابة النووية

استقبلت هيئة المحطات النووية بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية موسعة خلال الفترة 30 – 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.

حيث تأتي هذه الزيارة كأحد الاجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمة المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية.

كما شهدت الزيارة التفتيشية المرور على محطة تجهيز الخرسانة ومعامل الاختبارات والتأكد من اعتمادية المواد المستخدمة وأيضا جاهزية كافة عناصر البنية التحتية اللازمة بالموقع للدخول لمرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بدخول الوحدة النووية الرابعة لمرحلة الإنشاءات.