عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تزن 1400طن .. وصول الرافعة العملاقة لتركيب قلب المفاعل النووى

صورة من مرحلة انشاء
صورة من مرحلة انشاء مشروع الضبعة

وصل الى أرض الضبعة النووية، الرافعة العملاقة "Liebherr LR 11350" ، التي ستعمل في المرحلة الرئيسية في تركيب قلب المفاعل النووي .

ووصلت الرافعة إلى مصر عن طريق البحر مفككة، وقام الخبراء بإعادة تجميعها على غرار ألعاب "ليغو"،ويبلغ وزن  الرافعة، أكثر من 1400 طن وأقصى ارتفاعها 180 مترا.

وأول عمل لهذه الرافعة سيكون وضع مصيدة قلب المفاعل الأول، حيث يبلغ وزن المصيدة 150 طنا،فيما تبلغ  حمولة الرافعة القصوى أكثر من 9 مرات من وزن المصيدة.


يذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت من خلال مجلتها الشهرية  اهم إنجازات مشروع محطة النووية بالضبعة في الفترة من الاول من أبريل الماضي وحتى نهاية شهر يونيو 2023 وجاءت تلك الإنجازات كالتالي:

- الانتهاء من قواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول

حيث أشارت الهيئة إلى أن الإنجاز الأول تم في يوم 28 من شهر أبريل الماضي وهو الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الاول

- الصبة الخرسانية الأولى بالوحدة النووية الثالثة

وأضافت الهيئة انه في يوم 5 مايو 2023 تم الانتهاء بنجاح من أعمال الصبة الخرسانية الأولي للمفاعل الثالث بمشروع المحطة النووية في الضبعة.

- اجتماعات فنية مع هيئة الرقابة النووية

وقالت الهيئة انه من ضمن الإنجازات التي تمت في المشروع النووي بالضبعة خلال تلك الفترة هو عقد عدة اجتماعات فنية مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وذلك تمهيدا للحصول على إذن انشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية.

وأشارت الهيئة إلى ان تلك الاجتماعات تمت خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2023 لمناقشة المستندات الخاصة بالحصول على التراخيص.

- وصول مصيدة قلب المفاعل

ولفتت الهيئة إلى أن الإنجاز الرابع الذي تم في نفس الفترة هو وصول ثاني سفينة قادمة من روسيا محملة باجزاء تكميلي لمصيدة قلب المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية وذلك بتاريخ 6 يونيو 2023 عبر الميناء التخصصي للمحطة في محافظة مطروح وأضافت الهيئة ان تلك الاجزاء التكميلية خضعت لأعمال الفحص الخاصة بها تمهيدا تركيبها.

- زيارة هيئة الرقابة النووية

 استقبلت هيئة المحطات النووية  بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية موسعة خلال الفترة 30 – 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.

حيث تأتي هذه الزيارة كأحد الاجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمة المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية.

 كما شهدت الزيارة التفتيشية المرور على محطة تجهيز الخرسانة ومعامل الاختبارات والتأكد من اعتمادية المواد المستخدمة وأيضا جاهزية كافة عناصر البنية التحتية اللازمة بالموقع للدخول لمرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بدخول الوحدة النووية الرابعة لمرحلة الإنشاءات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

الدولار يضع الأهلي في ورطة| بواليا يلوح باللجوء إلى "فيفا".. وأحمد قندوسي يطلب فسخ عقده

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

ترشيحاتنا

أمين اقتصادية النواب لـ صدى البلد: أؤيد مقترح إصدار قانون يحدد سقف الديون.. وأطالب بإقرار حوافز للحد من الزيادة السكانية

تنسيق الجامعات 2023.. نكشف تفاصيل الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. احصل عليها

مفيش كمامات ولا حظر.. متحور الخمسة جنيه من كورونا أكذوبة كبيرة

تشغيل 30 مجمعا حكوميا بقرى مبادرة حياة كريمة في سوهاج وقنا

الاحتلال الإسرائيلي يغلق المحلات التجارية والمدارس ويكثف التعزيزات العسكرية إثر عملية حوارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

فيديو

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ