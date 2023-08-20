عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة القانونية بالوزارة لعقد اجتماع طارئ الآن لبحث الموقف القانونى لنادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التى تقدم بها مجلس الإدارة مساء أمس.

ويبحث وزير الشباب والرياضة الموقف القانونى لنادي الزمالك مع الإدارة القانونية من أجل اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على استقرار نادي الزمالك على كافة الأصعدة فى تلك المرحلة المهمة.

وقالت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إن الوزير يعقد حاليا جلسة مع الإدارة القانونية لبحث الموقف كاملا.

وتؤكد المصادر أن الجميع داخل الوزارة يعمل على تحقيق الاستقرار الكامل فى الوسط الرياضى من أجل التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الرياضة المصرية فى الفترة الأخيرة فى ظل الدعم الكبير الذى تتلقاه الرياضة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا للائحة المعتمدة داخل وزارة الشباب والرياضة، فإنه يتم منح مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل أسبوعا من تاريخ إرسال الاستقالة مكتوبة إلى الجهة الإدارية.

وإذا لم يتم العدول عن الاستقالة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، ستكون الاستقالة مقبولة من الجهة الإدارية.

استقالة جماعية من الزمالك

قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم باستقالة جماعية من منصبه في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة باستقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبعدها أعلن المستشار محمود طه عضو المجلس التقدم باستقالته أيضًا من منصبه ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " يعلن خلاله الاستقالة.

وأعلن سليمان وهداف عضو المجلس استقالته أيضًا من مجلس القلعة البيضاء ونشر بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

ثم أعلنت بسنت جوهر استقالتها من مجلس إدارة نادي الزمالك أيضًا .

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي.